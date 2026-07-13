Футбольный болельщик выиграл более 15 миллионов рублей на матче ЧМ-2026 Норвегия — Англия

Болельщик поставил на то, что Холанд не забьет Англии, и выиграл 15,3 миллиона рублей

Футбольный болельщик выиграл более 15 миллионов рублей на матче ЧМ-2026 Норвегия — Англия. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 8,16 миллиона на то, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд не забьет в ворота англичан. Норвежцы проиграли со счетом 1:2, а Холанд не забил, и, таким образом, болельщик выиграл 15,3 миллиона.

Сборная Англии в четвертый раз в истории вышла в полуфинал мундиаля, где встретится с победителем матча Аргентина-Швейцария. Команда Норвегии завершила свое выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в турнире.