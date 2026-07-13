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00:28, 13 июля 2026Мир

Посол заявил о поддержке Норвегией ядерных миссий НАТО

Корчунов: Россия негативно относится к поддержке Норвегией ядерных миссий НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий Североатлантического альянса (НАТО), Россия негативно относится к данному шагу. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов в беседе с «Известиями».

«Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как совместные ядерные миссии, подрывающие режим ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), безопасность в Евро-Арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле», — заявил Корчунов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Норвегию в ложном обещании. По его словам, Осло изначально выразило готовность оплатить поставку 200 ракет для Киева, однако ни одна из них так и не поступила украинской стороне.

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