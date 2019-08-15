Появилось фото Ким Кардашьян-подростка со спущенными джинсами

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте. Снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта в четверг, 15 августа.

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На фото юная Кардашьян позирует в белой футболке, приспущенных широких джинсах, из-под которых видно белье, и кедах adidas. В руке она держит пейджер. «Пейджер, чокер, темная помада, adidas, массивная цепь», — перечислила она свои атрибуты в следующем посте. Кроме того, телезвезда выложила фотографию, на которой она в таком виде сидит на игровых автоматах.

Ранее в августе Ким Кардашьян поделилась с подписчиками серией архивных снимков с сестрами Кардашьян и Дженнер, сделанных в День сестры. На одном из фото Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер сидят вместе в белье американского бренда Calvin Klein. На других фото девушки также позируют в обнимку в пижамах, спортивных костюмах и платьях.

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