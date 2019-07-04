В сети появилась новая детская фотография Ким Кардашьян

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян поделилась с подписчиками архивной фотографией, на которой она запечатлена в младенческом возрасте с бабушкой. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке маленькая Кардашьян сидит на руках своей бабушки Хелен — матери ее отца Роберта Кардашьяна — в шапочке в виде ушей Микки Мауса. «Она была такой сильной! Скучаю по тебе, Нана», — подписала публикацию, которая набрала почти 1,5 миллиона лайков, телезвезда.

Поклонники семьи Кардашьян с восторгом восприняли новое фото. «Вы просто потрясающие», — прокомментировала одна из них. «Ух ты! У маленькой Чикаго твое лицо!» — заметили другие, имея в виду дочь Ким. «Так вот у кого Хлои унаследовала светлые волосы», — пошутила третья пользовательница соцсети.

В июне Ким Кардашьян показала старые фотографии, на которых запечатлено празднование ее 16-летия. На цветных распечатанных снимках видны торт с кремовыми цветами зеленого и лавандового оттенков и букет розовых роз. «Сладкие 16 лет Кимберли», — гласит описание фото в альбоме рядом с датой — 26 октября 1996 года.

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