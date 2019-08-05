Опубликована архивная фотография сестер Кардашьян и Дженнер в нижнем белье

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян поделилась с подписчиками серией архивных снимков с сестрами Кардашьян и Дженнер в честь национального праздника Дня сестры. Фотографии телезвезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На одном из снимков Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер сидят вместе в белье американского бренда Calvin Klein. На других фото девушки также позируют в обнимку в пижамах, спортивных костюмах и платьях.

Фото опубликовано @kimkardashian

Подписчики пришли в восторг от фотографий и умилились поздравлению Ким Кардашьян. «Вы потрясающая красивая семья. Я желаю вам только успехов, любви и счастья», — радовался один из пользователей. «Вы — главные музы!» — хвалила другая поклонница. «Просто королевы!» — восхищалась третья фанатка.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Кардашьян. «Я люблю вас, но это худшие наряды, что у вас есть», — сетовал один из комментаторов. «Эти наряды — самые уродливые из всех, что я видел. Иногда деньги не могут купить хороший вкус», — негодовала другая пользовательница. «Ким празднует День сестры, когда в ее стране происходят массовые обстрелы», — злилась еще одна подписчица.

Ранее, в июле, Ким Кардашьян поделилась с подписчиками архивной фотографией, на которой она запечатлена в младенческом возрасте с бабушкой. На снимке маленькая Кардашьян сидит на руках своей бабушки Хелен — матери ее отца Роберта Кардашьяна — в шапочке в виде ушей Микки-Мауса.

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