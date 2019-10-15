Эмили Ратаковски снялась на пляже в головном уборе из 90-х

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски сфотографировалась на пляже в головном уборе, популярном в 1990-х годах. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте во вторник, 15 октября.

В серии из трех снимков 28-летняя знаменитость позирует, лежа на фоне моря, в черном слитном купальнике с глубоким вырезом из коллекции своего собственного бренда Inamorata Woman. Кроме того, она прикрывает голову розовой панамкой с леопардовым принтом — также модным в конце прошлого века. «Обожаю эту шляпу», — призналась модель в описании к посту.

Материалы по теме Панама-мама Забытый головной убор из 1990-х вернулся. И это круто

Поклонников Ратаковски порадовала новая публикация, и они сделали ей комплименты в комментариях. «Очень крутая панамка», «Я тебя люблю, ты самая красивая женщина на земле», «Какая цепочка! Вот это стиль», «Согласна, шляпа приковывает внимание», — писали они под фото, которое собрало миллион лайков.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски пришла на премьеру театральной постановки в Нью-Йорке в еще одном наряде в стиле 1990-х. Она появилась на пьесе Джереми О. Харриса «Игра рабов» в оверсайз костюме, состоящем из брюк и пиджака черного цвета в вертикальную полоску, и белом кроп-топе, оголяющем живот модели. Ее образ был дополнен ярко-красными туфлями из змеиной кожи с квадратным носом, черной сумкой среднего размера и массивными серьгами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!