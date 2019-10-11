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Модель показала растяжки на бедрах в рекламе купальника Эмили Ратаковски

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В рекламной кампании бренда купальников Inamorata Woman, основанного супермоделью и дизайнером Эмили Ратаковски, снялась девушка с изъянами кожи. Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На снимке темнокожая модель позирует боком к камере в слитном купальнике грушевого цвета с принтом в крупный горох. На ее правом бедре видны растяжки. Поклонники Ратаковски оценили отсутствие фотошопа на кадре и похвалили ее за бодипозитив и инклюзивность в комментариях. «Потрясающая и естественная!», «Мне нравится, что она чернокожая», «Эта девушка моей расы. Очень красивая», «Показываешь настоящих людей, обожаю тебя», — радовались они.

Фото опубликовано @inamoratawoman

В августе старшая сестра Ким Кардашьян Кортни выложила в Instagram необработанный в фотошопе снимок с изъянами своей кожи, которые обрадовали ее поклонников. На фото 40-летняя телезвезда запечатлена в купальнике и соломенной шляпе на яхте. Внимание пользователей привлекли растяжки на бедрах, неотретушированные перед публикацией.

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