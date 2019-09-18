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Тучные женщины покрыли изъяны тела блестками и сфотографировались голыми

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Женщины покрыли растяжки и целлюлит блестками и рассказали о своих несовершенствах в рамках бодипозитивного проекта, запущенного художницей Сарой Шакил в Instagram-аккаунте @glitterstretchmarks. Интервью с участницами проекта опубликовано на сайте The Sun.

По словам 32-летней Керри Норкотт, она приняла участие в кампании, поскольку ее растяжки радуют ее и напоминают о чудесной беременности. «Мы пытались завести ребенка около двух лет. У меня было три курса специального лечения, и это не сработало. Разочаровавшись, мы с супругом сделали перерыв и решили забронировать поездку в Грецию. Там я чудом забеременела», — поделилась воспоминаниями женщина, добавив, что людям не должно быть стыдно за изъяны их тела.

Вторая участница проекта, 34-летняя медсестра Зелли Баю, призналась, что изъяны у нее появились еще в молодости. «Я очень стеснялась своего тела и всегда ненавидела свои растяжки. В 20 лет я даже не надевала бикини, чтобы никому не демонстрировать их. За эти годы я потратила сотни фунтов на лосьоны, крема и масла. Эти продукты были очень дорогими, но мне ничего не помогало. Пару лет назад я начала себя принимать, и теперь я хочу, чтобы растяжки показывали в рекламах, потому что люди должны видеть, что это нормально и может случиться с каждым», — рассказала о своем опыте Баю.

Кроме них, в кампании также поучаствовала 25-летняя модель Довиле Грундайт, которая заявила, что гордится своими растяжками и не считает их недостатком. «Модели испытывают очень сильное давление и стараются выглядеть идеально. У них не может быть недостатков. Это жестокая индустрия, но я вижу, что она начинает меняться и снимки девушек все реже подвергаются ретуши. Ведь растяжки могут быть у женщины любого возраста, и из-за них они не должны чувствовать себя неуверенно», — пояснила девушка.

Все участницы проекта сфотографировались полностью голыми, продемонстрировав свои растяжки и другие несовершенства тела, покрытые блестками. Кампания запущена с целью показать женщинам, что их несовершенства могут выглядеть красиво.

В июне 2019 года плюс-сайз модель Искра Лоуренс снялась в купальнике для журнала Women's Health и призналась, что научилась любить несовершенства своего тела. В интервью она рассказала, что в подростковом возрасте имела множество комплексов из-за полноты. Сейчас Лоуренс предпочитает демонстрировать свои настоящие формы.

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