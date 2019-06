Популярная тучная модель признала свое несовершенство

Популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм рассказала в интервью, что, несмотря на свои бодипозитивные высказывания, она переживает из-за целлюлита. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я всегда была очень честна, признаваясь в своих недостатках и делясь своей боязнью оказаться непривлекательной, — сказала Грэм. — У меня целлюлит, жирные складки на спине. Моя откровенность позволила и другим женщинам делиться своей неуверенностью в себе. Если мы все переживаем из-за одного и того же, почему это нас беспокоит?»

Модель заявила, что она никогда не была у психотерапевта, но ей помогает откровенность с собой и беседы с другими женщинами. Несовершенства внешности не мешают Эшли Грэм любить себя такой, какая она есть.

Также 31-летняя модель сообщила, что, хотя она замужем за режиссером и кинопродюсером Джастином Эрвином уже около десяти лет, пара пока не планирует иметь детей. «Не сейчас, — заявила Грэм. — Я еще слишком молода, и у меня слишком много незавершенных проектов».

Ранее сообщалось, что британский модный бренд Oh Polly создал отдельный Instagram-профиль для публикации фотографий моделей, демонстрирующих одежду больших размеров. После этого на марку обрушился шквал критики со стороны покупательниц. В новом аккаунте Oh Polly Inclusive публикуются снимки тучных моделей и блогерок, а также темнокожих девушек в одежде бренда. Его клиентки возмутились, что этих женщин посчитали «недостойными» основного профиля Oh Polly.

