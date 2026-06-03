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12:45, 3 июня 2026Культура

Катя Лель вспомнила о пропавшем без вести экс-супруге

Певица Катя Лель на выпускном дочери вспомнила о пропавшем во Франции бывшем супруге
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель вспомнила о бывшем муже Игоре Кузнецове на выпускном их общей дочери Эмилии. Ее слова приводит Пятый канал.

«Я на выпускном поблагодарила мысленно папу Эми за то, что он подарил мне такого чудесного ребенка и такую девочку, которой можно гордиться», — призналась исполнительница. Она добавила, что считает жизнь непредсказуемой штукой, поэтому надеется на возвращение пропавшего экс-супруга.

В мае 2025 года Лель сообщила, что Кузнецов пропал без вести во Франции. Мужчина перестал выходить на связь 13 апреля. Лель не общалась с бывшим мужем два года с момента развода, однако бизнесмен поддерживал общение с дочерью Эмилией.

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