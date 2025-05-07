Бывший муж Кати Лель пропал без вести

Катя Лель заявила, что ее экс-супруг Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) заявила, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции. Ее цитирует StarHit.

Отмечается, что Кузнецов уехал за границу по рабочим делам еще несколько недель назад. «Его друзья стали беспокоиться и позвонили мне. Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по времени Ниццы», — отметила Лель, добавив, что не общалась с бывшим мужем два года с момента развода.

При этом она отметила, что с их общей дочерью бизнесмен поддерживал общение. «Сейчас Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны. С его родными и друзьями мы находимся на связи, переживаем», — поделилась певица.

По информации издания, в окружении Кузнецова предполагают, что он мог утонуть.

Ранее Катя Лель призвала не бояться неопознанных летающих объектов. «Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — сказала исполнительница.