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09:30, 5 мая 2025Культура

Катя Лель призвала не бояться НЛО

Катя Лель заявила, что при контакте с инопланетянами надо обозначать границы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) призвала не бояться неопознанных летающих объектов (НЛО). О том, как следует себя вести при контакте с инопланетянами, артистка рассказала в беседе с MK.RU.

«Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — сказала исполнительница, добавив, что во время возможного контакта с инопланетянами надо сразу обозначить свои границы.

Она указала на то, что это надо проговорить вслух. «Вы сразу говорите: "Я не разрешаю забирать и не отдаю вам никакие свои органы". Если бы я знала об этом изначально, то, наверное, в свои 16 лет запретила им. Сказала бы сразу: "Я не даю согласия на это". Но кто знал!» — отметила Лель.

Ранее Катя Лель заявила, что в ближайшие годы некоторые люди будут утилизированы Землей.

До этого она рассказала, что инопланетяне украли ее зубы. Как уточнила певица, встреча с пришельцами состоялась, когда она была подростком и вместе с семьей на кухне пила кофе.

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