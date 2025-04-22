Катя Лель предрекла утилизацию некоторых людей Землей

Певица Катя Лель предрекла, что Земля утилизирует некоторых людей

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) заявила, что в ближайшие годы некоторые люди будут утилизированы Землей. Ее цитирует Super.ru в Telegram.

Артистка выразила такое мнение, отвечая на вопрос журналистов о том, сбудутся ли пророчества об апокалипсисе после того, как не стало Папы Римского Франциска. «Те люди, которые не будут жить во благо обществу, которые не будут работать над собой, — в течение буквально нескольких лет Земля их будет утилизировать в большом масштабе», — сказала Лель.

При этом певица добавила, что конца света не будет, но «будет новое измерение, которое уже пришло».

Ранее Катя Лель объяснила успех своего творчества. Артистка отметила, что ее музыка на сегодняшний день «объединяет миллионы людей во всем мире».