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13:33, 26 февраля 2025Культура

Катя Лель объяснила желание людей слушать ее песни

Певица Катя Лель заявила, что ее песни объединяют миллионы людей во всем мире
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певица Катя Лель объяснила успех своего творчества. Ее слова приводит Пятый канал.

Артистка отметила, что ее музыка на сегодняшний день «объединяет миллионы людей во всем мире». «Неважно, понимают люди, о чем ты поешь, знают они русский язык, не знают, они хотят слышать, и они любят твои песни, потому что это вибрация, та самая чистота, которая привлекает», — добавила она.

Ранее Лель сообщила, что видела сон об окончании специальной военной операции, который считает пророческим.

До этого певица рассказала о припадке от получения почетного звания заслуженной артистки России.

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