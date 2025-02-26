Катя Лель объяснила желание людей слушать ее песни

Певица Катя Лель заявила, что ее песни объединяют миллионы людей во всем мире

Певица Катя Лель объяснила успех своего творчества. Ее слова приводит Пятый канал.

Артистка отметила, что ее музыка на сегодняшний день «объединяет миллионы людей во всем мире». «Неважно, понимают люди, о чем ты поешь, знают они русский язык, не знают, они хотят слышать, и они любят твои песни, потому что это вибрация, та самая чистота, которая привлекает», — добавила она.

Ранее Лель сообщила, что видела сон об окончании специальной военной операции, который считает пророческим.

До этого певица рассказала о припадке от получения почетного звания заслуженной артистки России.