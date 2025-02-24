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19:36, 24 февраля 2025Культура

Катя Лель рассказала о пророческом сне об окончании СВО

Кате Лель приснилось, что специальная военная операция завершится в 2025 году
Андрей Шеньшаков
Катя Лель

Катя Лель. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певица Катя Лель сообщила, что видела сон об окончании специальной военной операции (СВО), который считает пророческим. Об этом она рассказала в интервью изданию NEWS.ru.

По словам певицы, во сне она услышала голос, который обращался в ее лице ко всей России.

«Во сне ко мне обращались "Россия". Я понимаю, что обращались не только ко мне. Но я осознала, что это я. Четко слышала: "Готовься — скоро победа, совсем скоро". Теперь ждем чуда, так все и будет», — рассказала Лель.

Ранее стало известно, что Катя Лель рассказала о припадке от получения почетного звания. Она заявила, что счастлива получить звание заслуженной артистки России.

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