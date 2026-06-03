В стране бывшего СССР ответили на вопрос о пересмотре антироссийских санкций

Амангельдиев: Киргизия продолжает диалог с Западом по поводу антироссийских санкций

Киргизия считает незаконными санкции Запада и ведет по их поводу диалог. На вопрос корреспондента «Ленты.ру» о пересмотре антироссийских санкций в кулуарах ПМЭФ ответил первый зампред киргизского кабмина Данияр Амангельдиев.

«Мы считаем, что санкции Запада незаконны, но у Запада есть свое обоснование. У них свои защитные меры», — заявил чиновник.

Он выразил уверенность, что диалог Киргизии с Европейским союзом и США по поводу санкций идет успешно.

Ранее в Киргизии сделали заявление о поддержке диалога с Европейским союзом в вопросе предотвращения обхода санкций. В сообщении союзника России по Организации договора о коллективной безопасности также отмечается готовность к равноправному и доверительному партнерству с Брюсселем.