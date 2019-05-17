Instagram модного бренда с тучными и цветными моделями разозлил покупателей

Британский модный бренд Oh Polly создал отдельный Instagram-профиль для публикаций снимков одежды больших размеров и столкнулся со шквалом критики со стороны покупателей. Об этом сообщает Metro.

В новом аккаунте Oh Polly Inclusive появились фотографии тучных моделей и блогеров, а также представительниц разных рас, демонстрирующих одежду марки. Поклонниц бренда возмутило, что этих женщин посчитали «недостойными» для основного профиля.

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«И что же делает их не подходящими для вашей главной страницы? Кто так решил? Вы называете себя инклюзивными и не хотите публиковать фото женщин, которые эстетически не подходят вашей странице», — написала в Twitter YouTube-блогер Алисса Эшли. «Подождите, то есть Oh Polly считает, что создать новый профиль под названием Oh Polly Inclusive — это и есть инклюзивность? Они буквально изгнали цветных и полных», — ужаснулась еще одна пользовательница. «Привет, @ohpolly, это не инклюзивность, это называется сегрегацией. Запуск совершенно новой страницы для размещения фото темнокожих женщин — это отвратительно, особенно, если на главной странице вы публикуете белых женщин с сильным загаром», — высказалась третья.

В результате сотрудники компании прислушалась к мнению девушек, удалили дополнительный профиль и пообещали «учиться на своих ошибках».

В мае тучную американку разозлило, что онлайн-магазин нижнего белья Plus Size Baby пригласил для рекламы своих товаров худых моделей. Вместо того, чтобы снимать полных моделей, марка выбрала стройных девушек, которым белье было на несколько размеров велико. На одной из фотографий модель надела тренировочные штаны, просунув обе ноги в одну штанину, тем самым продемонстрировав, насколько одежда большая.

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