Еще одна тучная модель снялась в белье в поддержку женщин с лишним весом

Голландский производитель нижнего белья, спортивной и домашней одежды Hunkemöller объявил о сотрудничестве с плюс-сайз моделью Даниэль ван Грондель. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Топ-модель ван Грондель стала лицом коллекции нижнего белья с увеличенной размерной сеткой для «обычных женщин» — в том числе чашками размера G и трусами XXL. Недавно она открыла показ Big Fashion Show бренда Hunkemöller в Амстердаме, а 8 марта стала первой гостьей подкаста «Любовные письма от Hunkemöller», где рассказала о роли женщины в современном обществе и своем отношении к бодипозитиву.

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«Я горжусь тем, что стала первой моделью плюс-сайз для Hunkemöller. Это великая миссия — вдохновлять женщин любить себя такими, какие они есть. Я надеюсь, что новая коллекция станет шагом в будущее, где красивое нижнее белье будет доступно для женщин любых размеров», — прокомментировала начало сотрудничества модель.

Фото: Hunkemöller 1 /3

В марте американская плюс-сайз модель Палома Элессер снялась для обложки мексиканской версии модного журнала Vogue. На снимке женщина позирует в черном бюстгальтере и белой рубашке нараспашку. «Давайте поговорим о силе уникальности», — подписали администраторы публикацию в соцсети.

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