Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных

Тучную американку разозлило, что онлайн-магазин нижнего белья Plus Size Baby пригласил для рекламы своих товаров худых моделей. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Кристин Расселл из Фоллс-Сити, штат Небраска, хотела купить через интернет плюс-сайз нижнее белье и наткнулась на онлайн-магазин Plus Sized Baby, который специализируется на одежде для полных женщин. Однако она была «шокирована и почувствовала отвращение», когда увидела, как магазин рекламировал свои товары.

Вместо того, чтобы снимать полных моделей, в Plus Size Baby выбрали стройных девушек, которым белье было на несколько размеров велико. На одной из фотографий модель надела тренировочные штаны, просунув обе ноги в одну штанину, и показала, насколько одежда большая.

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«Я думала, что это, должно быть, какая-то ошибка. Я думала, что никто не станет так рекламировать свою продукцию», — прокомментировала свою находку Расселл.

Женщина написала об этом в Facebook, ее пост стал вирусным и собрал более 40 тысяч лайков за 48 часов.

В апреле производитель станков для бритья Gillette пригласил плюс-сайз модель Анну О'Брайен (Anna O'Brien) сниматься в рекламе женской линейки бритв Gillette Venus и столкнулся с возмущением клиентов. На фотографии тучная О'Брайен в купальнике резвится в морских волнах на пляже. Однако «нездоровое» тело модели оттолкнуло потенциальных покупателей, и они высказали свои претензии в соцсетях.

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