Внешность модели оттолкнула покупателей женских станков для бритья

Производитель станков для бритья Gillette пригласил плюс-сайз модель Анну О'Брайен (Anna O'Brien) сниматься в рекламе женской линейки бритв Gillette Venus и столкнулся с возмущением клиентов. Об этом сообщает Mirror.

На фотографии тучная О'Брайен в купальнике резвится в морских волнах на пляже. «Отправляйся туда и проведи там день», — гласит подпись к кампании, размещенной в соцсетях.

Однако «нездоровое» тело модели оттолкнуло потенциальных покупателей, и они высказали свои претензии в соцсетях.

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«Я на 99 процентов уверена, что женщина на фото сидит на антидепрессантах и/или статинах. У меня есть близкие, страдающие ожирением. Я полностью за то, чтобы помогать людям принимать себя такими, какие они есть. Но, пожалуйста, давайте не будем восхвалять ожирение. Это нездорово. Поддержка прекрасна. Поощрение — жестоко», — призвала одна из покупательниц.

«У меня есть лишний вес, и я стараюсь похудеть, потому что знаю и вижу, как это нездорово. Ожирение для меня означает болезнь и недолгую жизнь», — поддержала ее другая.

Представители компании Gillette, в свою очередь, ответили на критику. «Серия Venus представляет прекрасных женщин с разными формами, размерами и типами кожи, потому что любое тело красиво и заслуживает внимания. Мы любим Анну, потому что она живет полной жизнью и любит свое тело, несмотря на "правила", указывающие, каким образом она должна его показывать», — заявили они.

В декабре прошлого года покупатели ополчились на британский интернет-магазин Boohoo из-за худых моделей, рекламирующих одежду плюс-сайз размера. Посетители сайта обвинили британского ретейлера в продвижении одежды большого размера на телах худых моделей, а также заподозрили компанию в использовании фотошопа, чтобы сделать девушек более тучными.

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