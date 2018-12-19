Покупатели ополчились на бренд из-за тел моделей

Покупатели ополчились на британский интернет-магазин Boohoo из-за худых моделей, рекламирующих одежду плюс-сайз размера. Об этом сообщает Daily Mail.

Посетители сайта обвинили британского ритейлера в продвижении одежды большого размера на телах худых моделей, а также заподозрили компанию в использовании фотошопа, чтобы сделать девушек тучнее.

Пользователи сети Twitter тут же накинулись на компанию с гневными комментариями.

«Объясните, мне, пожалуйста, на какой вы планете вообще живете, если, по вашему мнению, эти девушки — модели плюс-сайз? Ну, серьезно??» — негодовали одни.

Материалы по теме Голый вирус Усатые кокетки, звериные когти и ветрянка: чем изумила мир китайская мода

«Я разочарован @boohoo и их плюс-сайз размером. Не удивлюсь, если они используют подкладки для ягодиц или фотошоп, чтобы девушки выглядели упитаннее», — сетовали другие.

«Неужели Boohoo используют подкладки для худых моделей, чтобы они рекламировали одежду больших размеров? Бедра подозрительны. Мне это кажется????» — возмущались третьи.

Это не первый случай, когда компания Boohoo подверглась критике за представленную на сайте одежду. В декабре британский бренд раскритиковали за продажу пижамы с принтом «Навязчивое рождественское расстройство», поскольку неуместно используемый термин «Обсессивно-компульсивное расстройство» оскорбляет больных людей.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!