Бренд одежды поглумился над больными и поплатился

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Британский бренд одежды Boohoo подвергся критике за продажу пижамы с принтом «Навязчивое рождественское расстройство». Об этом сообщает Independent.

По словам эксперта в вопросах психического здоровья Мары Уилсон (Mara Wilson), неуместно используемый термин «Обсессивно-компульсивное расстройство,ОКР» оскорбляет больных людей.

Наряд, продаваемый в интернет-магазине Boohoo, спровоцировал шквал возмущенных комментариев среди пользователей сети Twitter.

«Эх, @boohoo, почему же ты думаешь, что это приемлемо вот так опошлять психическое расстройство?» — возмущались одни. — ОКР — это не шутки или что-то, над чем можно смеяться, это серьезно и может быть очень истощающим».

«Хей, @boohoo, что случилось с этими пижамами? ОКР — серьезное психическое расстройство, которое оказывает влияние и может разрушать жизни, — сетовали другие. — Это не что-то, над чем стоит смеяться. Наверняка у вас не появилось бы пижамы с шутками про депрессию, биполярное расстройство, анорексию и другое».

В ноябре крупнейшие китайские онлайн-ретейлеры убрали из своего ассортимента продукцию итальянского модного дома Dolce & Gabbana из-за хамства одного из его основателей, дизайнера Стефано Габбаны. Среди бойкотировавших бренд оказались Yangmatou, Kaola, JD.com, Tmall, Xiaohongshu и Secco.

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