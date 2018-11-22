Стефано Габбану настигло возмездие за хамство

Крупнейшие китайские онлайн-ретейлеры убрали из своего ассортимента продукцию итальянского модного дома Dolce & Gabbana из-за хамства одного из его основателей, дизайнера Стефано Габбаны. Об этом сообщает Highsnobiety.

Среди бойкотировавших бренд оказались Yangmatou, Kaola, JD.com, Tmall, Xiaohongshu и Secco.

По данным издания WWD, ведущий интернет-магазин люксовой одежды Yoox net-a-porter group также объявил о намерении прекратить продавать вещи бренда. Он станет первой мировой платформой, отказавшейся от Dolce & Gabbana.

Материалы по теме Голый вирус Усатые кокетки, звериные когти и ветрянка: чем изумила мир китайская мода

Ранее в ноябре управление по вопросам культуры Китая отменило модный показ Dolce & Gabbana в Шанхае из-за неподобающего поведения Стефано Габбаны. В сети появился скриншот личной переписки модельера с пользовательницей Instagram, в которой он назвал Китай «страной дерьма», а китайцев — «невежественной грязной вонючей мафией».

За несколько дней до этого Dolce & Gabbana выпустил новый рекламный ролик и тут же получили обвинение в расизме. На видео китайская женщина безуспешно пыталась съесть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром оставлял по этому поводу едкие комментарии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!