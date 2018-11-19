Взбунтовавшиеся мусульманки массово вывернули свою одежду наизнанку

В Саудовской Аравии женщины массово запротестовали против ношения традиционной мусульманской одежды абайи (Абайя — длинное черное платье с рукавами — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет Independent.

Согласно законам шариата, женщины должны носить «приличную и уважительную одежду, как и мужчины». Однако общественное давление заставляет их выходить в свет исключительно в абайе.

По словам активистки Норы Абдулкарим (Nora Abdulkarim), саудовские феминистки придумали форму протеста по названием «абайя наизнанку». «Они публикуют в сети свои фотографии в вывернутых наизнанку абайях под хештегом "наизнанку"», — объяснила она.

«Я буду продолжать носить абайю таким образом [наизнанку], чтобы добиться свободы выбора в одежде», — заявила одна из пользовательниц Twitter.

«Меня, как саудовскую женщину, не устраивает наша свобода выбора. По закону я вынуждена носить абайю везде, кроме дома. Я больше не могу этого вынести», — поддержала другая женщина.

Материалы по теме Шейхам тут не место В исламском мире грядет модная революция. Во всем виновата женщина

По мнению активиста Амани Аль-Ахмади (Amani Al-Ahmadi), этот протест поможет мусульманкам привлечь внимание к общественным проблемам в стране.

В августе американский бренд одежды Gap снял в рекламе джинсовой коллекции девочку-подростка в мусульманском головном уборе. На девочке был особым образом повязанный платок, который юные мусульманки носят в допубертатном возрасте, до того как становятся взрослыми и надевают полный хиджаб, включая платье или тунику, закрывающую бедра.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!