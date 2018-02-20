В Саудовской Аравии впервые пройдет Неделя моды

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится первая в истории страны Неделя моды Arab Fashion Week, сообщает Arab News.

Модный форум с участием арабских и иностранных дизайнеров пройдет с 26 по 31 марта под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд, почетного президента Арабского совета моды (Arab Fashion Council).

Объявляя об этом событии, принцесса процитировала письмо главного управления развлечений страны: «Художественное сообщество Саудовской Аравии растет и крепнет на протяжении уже нескольких лет, и управление выражает уверенность, что такое мероприятие, как неделя моды, станет достойной площадкой для демонстрации возможностей талантливых модельеров и художников и выведет на новый уровень сферу развлечений Саудовской Аравии».

Материалы по теме «Если араб не воюет, он дрифтует» Богатым арабам джихад не нужен. Они любят бешеную скорость и наркотики

Принцесса также отметила, что первая Arab Fashion Week — «это только начало» развития модной индустрии в регионе.

В феврале во время Недели моды в Лондоне исламские модельеры провели альтернативную Modest Fashion Week («Неделю благопристойной моды»). На двухдневном мероприятии, проходившем в Victoria House в фешенебельном районе Блумсберри, модельеры представили коллекции женской одежды, разработанной в соответствии с мусульманскими предписаниями: хиджабы, абайи и традиционные головные уборы.

Один билет на показ стоил 200 фунтов (около 16 тысяч рублей). Кроме дефиле, во время Modest Fashion Week проходили распродажи мусульманских аксессуаров и мастер-классы по исламскому дресс-коду.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



