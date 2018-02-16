Джиджи Хадид умилила исламистов

Американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала в своем Instagram кадр из будущей рекламной кампании для итальянского люксового бренда Versace.

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Feb 15, 2018 at 10:24pm PST

Модель одета в расшитые короткие брюки, укороченную куртку и платок, который многие комментаторы приняли за хиджаб и одобрили. Пользователи похвалили Хадид за ношение традиционного мусульманского головного убора; многие также оставили комментарии на арабском языке, восхваляющие Аллаха. Сама модель никак не отреагировала на комментарии; в подписи под фото она отметила, что для нее очень важно участвовать в этой рекламной кампании.

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Надетый на Хадид платок Barocco Istante входит в ретро-коллекцию Versace Tribute, воспроизводящую знаковые модели дома за последние 25 лет. Цена аксессуара в Европе — 360 евро.

В январе 2018 года сообщалось, что шведские мусульмане обнаружили в местных магазинах сети H&M носки с изображением человечка Lego с отбойным молотком, якобы оскорбительные для верующих. По утверждению активистов, если посмотреть на рисунок вверх ногами, то можно увидеть паттерн, напоминающий слово «Аллах», записанное по-арабски. Носки изъяты из продажи.

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