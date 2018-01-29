Шведских мусульман оскорбили носки с Аллахом

Shaah Sheeko

Шведские мусульмане обнаружили в местных магазинах сети H&M носки с изображением человечка Lego с отбойным молотком, якобы оскорбительные для верующих. Об этом сообщает RT.

По утверждению активистов, если посмотреть на рисунок вверх ногами, то можно увидеть паттерн, напоминающий слово «Аллах», записанное по-арабски. Носки изъяты из продажи, пресс-служба ретейлера опубликовала в шведских СМИ заявление, в котором говорится, что «сходство является чистым совпадением» и компания не имела каких-либо дурных намерений.

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В начале января 2018 года марка H&M была обвинена в расизме из-за рекламы детской коллекции, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представлял чернокожий ребенок.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

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