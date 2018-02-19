За показ хиджабов зрителей заставили заплатить по 200 фунтов

Во время Недели моды в Лондоне исламские модельеры провели альтернативную Modest Fashion Week («Неделю благопристойной моды»), сообщает Daily Mail.

На двухдневном мероприятии, проходившем в Victoria House в фешенебельном районе Блумсберри, модельеры представили коллекции женской одежды, разработанной в соответствии с мусульманскими предписаниями: хиджабы, абайи и традиционные головные уборы. Один билет на показ стоил 200 фунтов (около 16 тысяч рублей). Кроме дефиле во время Modest Fashion Week проходили распродажи мусульманских аксессуаров и мастер-классы по исламскому дресс-коду.

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Американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала в своем Instagram кадр из будущей рекламной кампании для итальянского люксового бренда Versace. Модель была одета в расшитые короткие брюки, укороченную куртку и платок, который многие комментаторы приняли за хиджаб и одобрили. Пользователи похвалили Хадид за ношение традиционного мусульманского головного убора. Многие также оставили комментарии на арабском языке, восхваляющие Аллаха. Сама модель никак на это не отреагировала.

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