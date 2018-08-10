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Американцы одели ребенка в хиджаб ради выгоды

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Американский бренд одежды Gap снял в рекламе джинсовой коллекции девочку-подростка в мусульманском головном уборе. Об этом сообщает Metro.

На девочке был особым образом повязанный платок, который юные мусульманки носят в допубертатном возрасте, до того как становятся взрослыми и надевают полный хиджаб, включая платье или тунику, закрывающую бедра.

Рекламная кампания вызвала неоднозначную реакцию. «О Боже, это делает меня такой счастливой!» — заявила модель Хамдия Ахмед, которая стала первой в истории участницей конкурса красоты Miss Maine, появившейся перед его жюри в хиджабе. С другой стороны, один из пользователей Twitter заявил в аккаунте компании Gap, что бренд просто стремится к популярности любой ценой: «Это всего лишь маркетинг. Капиталисты стремятся к выгоде и делают только то, что увеличивает их прибыль».

Кроме девочки в хиджабе, для кампании позировали чернокожие дети и мулаты обоих полов.

В июне британские журналисты сравнили внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии на матче открытия чемпионата мира в Москве. Они увидели «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. В то время как россиянки пришли на игру в коротких топах с национальной символикой, в кокошниках и с ярким макияжем, женщины из Саудовской Аравии скромно сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо зеленым шарфом болельщика или медицинской маской.

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