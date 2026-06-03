Телеведущая Тина Канделаки показала внешность с каре с выкрашенными в блонд прядями

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки показала внешность с новым цветом волос. Фото она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в черном костюме и розовой кофте. При этом с помощью нейросетей она решила примерить на себе новую прическу, а именно — каре с выкрашенными в блонд прядями.

Под фото Канделаки поинтересовалась у поклонников, идет ли ей такой образ. «Крашусь?» — обратилась она к пользователям сети.

В сентябре прошлого года Тина Канделаки высказалась о пластических операциях. Тогда телеведущая заявила, что для замедления старения не хватит только аппаратных процедур. Помимо этого, по ее словам, важно правильно подобрать уход за кожей, а также регулярно ходить на массажи и чистки к косметологу.