ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:40, 3 июня 2026Ценности

Тина Канделаки показала внешность с новым цветом волос

Телеведущая Тина Канделаки показала внешность с каре с выкрашенными в блонд прядями
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tina_kandelaki

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки показала внешность с новым цветом волос. Фото она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в черном костюме и розовой кофте. При этом с помощью нейросетей она решила примерить на себе новую прическу, а именно — каре с выкрашенными в блонд прядями.

Под фото Канделаки поинтересовалась у поклонников, идет ли ей такой образ. «Крашусь?» — обратилась она к пользователям сети.

В сентябре прошлого года Тина Канделаки высказалась о пластических операциях. Тогда телеведущая заявила, что для замедления старения не хватит только аппаратных процедур. Помимо этого, по ее словам, важно правильно подобрать уход за кожей, а также регулярно ходить на массажи и чистки к косметологу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал атаку на Петербург

    Изрубивший бывшую жену и ее нового ухажера россиянин выслушал приговор

    Белорусский министр обороны заявил об угрозе конфликта против Белоруссии и России

    В Подмосковье задержали обещавших вернуть участника СВО из плена аферистов

    Назван самый популярный среди россиян вид квартир

    Раскрыта цель смертельного удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

    Минфин России удвоит закупки валюты

    Раскрыто число удаленных с ЕГЭ российских школьников

    Влияние санкций на защиту от БПЛА оценили

    Монсон рассказал о подготовке к бою с Емельяненко по правилам бокса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok