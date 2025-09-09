Ценности
14:20, 9 сентября 2025

Тина Канделаки высказалась о пластических операциях

Тина Канделаки высказалась о пластике со словами «лучше выбирать натянутое лицо»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки высказалась о пластических операциях. Сторис на эту тему появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость заявила, что для замедления старения не хватит только аппаратных процедур. Помимо этого, по ее словам, важно правильно подобрать уход за кожей, а также регулярно ходить на массажи и чистки к косметологу.

«Сегодня в косметологии все говорят, что обороты набирает пластическая хирургия. Людям кажется, что даже если они выглядят очень плохо, сделав операцию, они увидят мгновенный эффект. И они его видят. Другое дело, что это не самая ухоженная и здоровая кожа. Просто натянутая. Но между тем, чтобы иметь обвисшее лицо и натянутое лицо, конечно, лучше выбирать натянутое лицо», — подчеркнула журналистка.

Канделаки добавила, что уход за собой во избежание пластики — дорогое удовольствие. «Если вы не хотите делать пластическую операцию, то ухаживать за собой придется очень много. Это будет очень дорого», — подытожила она.

В августе Тина Канделаки в колье Cartier за миллион рублей поплавала на лодке.

