Тина Канделаки в колье за миллион рублей поплавала на лодке

Ведущая Тина Канделаки в колье Cartier за миллион рублей поплавала на лодке

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки в роскошном украшении поплавала на лодке. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

49-летняя знаменитость предстала перед камерой в бежевой кофте на молнии и плаще песочного оттенка. Также она надела бейсболку американского бренда Alo Yoga и солнцезащитные очки с желтыми линзами и продемонстрировала татуировку на бедре.

Кроме того, ведущая дополнила образ золотым колье Juste un Clou французской марки Cartier. Стоимость данного ювелирного изделия на официальном сайте составляет 14 тысяч долларов (примерно один миллион рублей).

