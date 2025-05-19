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16:54, 19 мая 2025Ценности

Ксения Собчак посетила Каннский фестиваль с сумкой за 1,5 миллиона рублей

Собчак посетила Каннский фестиваль с сумкой Hermes Birkin за 1,5 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Olga Gasnier / GC Images / Getty Images

Российская телеведущая Ксения Собчак посетила Каннский фестиваль с роскошным аксессуаром. Соответствующие кадры она разместила в своем Telegram-канале, насчитывающем 332 тысячи подписчиков.

Знаменитость вышла на красную дорожку в брючном костюме Comme des Garçons, темных кроссовках Dries Van Noten и топе. Ее образ украсили несколько браслетов и крупные серьги Phoebe Philo.

Внешний вид звезды дополнила оранжевая сумка Hermes Birkin. Известно, что стоимость данного изделия на платформе для ресейла дизайнерских вещей Sotheby составляет 18 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

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«Угадала с образом для красной дорожки как никогда — смирительная рубашка-пиджак от Comme des Garçons давала ощущение, что я как будто уже знаю о том, кого будет играть Дженнифер Лоуренс», — подписала она.

Ранее в мае Собчак появилась в Каннах в платье за полмиллиона рублей. Знаменитость посетила афтепати фильма «Два прокурора» в изделии Prada из коллекции 2025 года.

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