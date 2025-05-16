Собчак появилась в Каннах в платье за полмиллиона рублей

Собчак посетила афтепати фильма в Каннах в платье Prada за 525,5 тысячи рублей

Российская телеведущая Ксения Собчак появилась в Каннах в наряде за полмиллиона рублей. Соответствующий снимок был опубликован в ее Telegram-канале, который насчитывает 333 тысячи подписчиков.

Знаменитость посетила афтепати фильма «Два прокурора». Для данного мероприятия она выбрала декорированное черными перьями платье Prada из весенне-летней коллекции 2025 года. Поверх упомянутого предмета гардероба звезда надела ярко-оранжевую куртку.

Известно, что стоимость платья на официальном сайте марки составляет 6,5 тысячи долларов (525,5 тысячи рублей). Образ дополнили белая сумка-клатч того же бренда и туфли-лодочки.

Ранее в мае Собчак назвала один из самых красивых образов Каннского кинофестиваля. По ее словам, в список наиболее удачных вошел наряд возлюбленной актера Леонардо Ди Каприо — 26-летней итальянской модели Виттории Черетти.