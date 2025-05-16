Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 16 мая 2025Ценности

Собчак появилась в Каннах в платье за полмиллиона рублей

Собчак посетила афтепати фильма в Каннах в платье Prada за 525,5 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Российская телеведущая Ксения Собчак появилась в Каннах в наряде за полмиллиона рублей. Соответствующий снимок был опубликован в ее Telegram-канале, который насчитывает 333 тысячи подписчиков.

Знаменитость посетила афтепати фильма «Два прокурора». Для данного мероприятия она выбрала декорированное черными перьями платье Prada из весенне-летней коллекции 2025 года. Поверх упомянутого предмета гардероба звезда надела ярко-оранжевую куртку.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

Известно, что стоимость платья на официальном сайте марки составляет 6,5 тысячи долларов (525,5 тысячи рублей). Образ дополнили белая сумка-клатч того же бренда и туфли-лодочки.

Ранее в мае Собчак назвала один из самых красивых образов Каннского кинофестиваля. По ее словам, в список наиболее удачных вошел наряд возлюбленной актера Леонардо Ди Каприо — 26-летней итальянской модели Виттории Черетти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    Турист с высоко заразной инфекцией прошелся по городу и вызывал панику в целом штате

    Мужчинам указали на психические симптомы дефицита тестостерона

    В российском регионе нашли одинокого лосенка

    Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

    Во Франции заметили отсылку России в стамбульских переговорах

    В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина из Кубка Стэнли

    Российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа

    Единый учебник по истории для 5-9-х классов введут в школах с начала учебного года

    Названо число погибших от ударов ВСУ в Белгородской области с февраля 2022 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости