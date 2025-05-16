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14:29, 16 мая 2025Ценности

Собчак назвала один из самых красивых образов Каннского кинофестиваля

Собчак назвала образ модели Виттории Черетти одним из самых красивых в Каннах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Ксении Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала один из самых красивых образов Каннского кинофестиваля. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По мнению журналистки, в число наиболее удачных вошел наряд возлюбленной актера Леонардо Ди Каприо — 26-летней итальянской модели Виттории Черетти. Манекенщица появилась на мероприятии в облегающем сером макси-платье Armani из шелкового тюля, украшенном стразами. Также она уложила волосы в пучок, надела несколько колец и массивные серьги и выделила глаза черной подводкой.

«Только на дорожке она так и не появилась. Неужели запрет на "голые" платья не "пропустил" Витторию? Или солидарность с бойфрендом, который дорожки игнорирует?» — поинтересовалась автор поста.

Ранее в мае образ Ксении Собчак оценили в сети словами «собирает на помойках».

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