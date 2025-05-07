Новый наряд Ксении Собчак оценили в сети словами «собирает на помойках»

Новый образ российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак оценили в сети словами «собирает на помойках». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» предстала перед камерой в темно-сером костюме в полоску южнокорейского бренда Push Button. Комплект включал в себя пиджак и юбку ниже колена. Также знаменитость подчеркнула талию широким ремнем и надела желтые туфли на шпильках британской марки Martine Rose с чрезмерно длинными носами и принтом в виде змеиной кожи.

Подписчики высказались о фото в комментариях. «[Туфли] не жмут, не малы?», «Метлы не хватает для полноты образа», «Такое впечатление, что собирает на помойках старье и нам демонстрирует», «Я укололась через экран», «Туфли клоунские», «Маловаты носы, конечно», — отметили юзеры.

В апреле образ Ксении Собчак также описали в сети фразой «бабка на максималках»