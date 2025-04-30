Новый образ Ксении Собчак описали в сети фразой «бабка на максималках»

Новый наряд российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак описали в сети фразой «бабка на максималках». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость прогулялась по улице в темно-сером костюме, который состоял из оверсайз-пиджака и плиссированной юбки-солнце ниже колена. Также она надела рубашку в полоску бренда Zara, очки в оправе «стрекоза» и серо-голубые сапоги с длинными носами с отверстиями на концах и узором из желтых роз. Кроме того, ведущая дополнила образ сумкой на поясе с меховыми подвесками и серебристыми серьгами-кольцами.

Подписчики оценили внешний вид Собчак в комментариях. «К этим лыжам палки должны в комплекте идти», «Почему так безвкусно? Вещи хорошие сами по себе, но не вместе», «Такое ощущение, что смешали слона с картиной Моне и еще тарелку борща добавили к образу», «Стиль не купить», «Лимонные тяги», «Разве это сапоги? Это водосточные трубы», «Это уже не смешно, остановите кто-нибудь ее стилиста. Это не тяжелый люкс, это "бабка на максималках"», — отметили юзеры.

Также Ксения Собчак показала откровенные кадры с отдыха на Мальдивах.