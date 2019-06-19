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Тучная модель показала тело без фотошопа и призналась в любви к целлюлиту

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Плюс-сайз-модель Искра Лоуренс снялась в купальнике для журнала Women's Health и призналась, что научилась любить несовершенства своего тела. Ее интервью появилось на сайте издания.

На неотретушированных снимках 28-летняя Лоуренс позирует в студии в черных и белых купальных костюмах. «Вы должны понимать, что практически каждая фотография, которую вы видите [в журналах], была отретуширована, если только бренд или компания специально не отмечает, что ретуши нет», — пояснила модель.

Она рассказала, что в подростковом возрасте имела множество комплексов из-за своей фигуры. Девушка была полной, и чтобы выглядеть привлекательнее, ей приходилось накладывать яркий макияж, носить откровенную одежду и бюстгальтеры с пуш-апом. «На самом деле я была нормальным, здоровым тинейджером, но я постоянно сравнивала себя с другими, у меня развилась дисморфия тела, началось расстройство питания», — рассказала она.

Однако сейчас Лоуренс предпочитает демонстрировать свои настоящие формы, не стесняясь целлюлита. В своем Instagram-аккаунте она регулярно размещает бодипозитивные посты, показывая подписчикам свой целлюлит и призывая их делать то же самое. «Вместо этих нереальных, отфотошопленных идеальных тел я бы хотела увидеть, как приветствуется целлюлит», — написала она под одним из таких постов.

Эта публикация собрала 325 тысяч лайков. На страницу Лоуренс в настоящий момент подписаны 4,5 миллиона поклонников.

Ранее в июне тучные женщины во главе с блогеркой Эмили Кларксон прокатились в нижнем белье на второй палубе двухэтажного автобуса по центральной улице Лондона. По словам Кларксон, они решились на это для того, чтобы поддержать полных девушек всего мира и отпраздновать десятилетие бренда нижнего белья для тучных женщин Curvy Kate.

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