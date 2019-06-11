Тучный манекен в магазине спортивной одежды разозлил покупателей

Американский бренд спортивной одежды Nike раскритиковали за появление тучных манекенов в его флагманском магазине в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

Таким образом компания решила преобразить один из торговых залов, посвященный разнообразию и инклюзивности спорта. Однако некоторые клиенты негативно восприняли мероприятие, посчитав, что в Nike пропагандирует ожирение.

Многие из них высказали свой протест в соцсетях. «Манекен в Nike демонстрирует, что ожирение — это норма. Нехорошее движение, но, похоже, в Великобритании не придают значения полноте», — высказался автор книги о снижении веса и телеперсона Стив Миллер в Twitter. «Мне не нравится нормализация нашего нездорового общества», — написал еще один пользователь. «Nike потрясающе демонстрирует толстым покупателям, как ужасно они будут выглядеть, если купят что-то из его продукции», — не одобрила еще одна комментаторша.

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Однако представители магазина не ответили на претензии и заявили, что клиентам Nike доступен самый широкий на сегодняшний день ассортимент моделей больших размеров в разных вариантах расцветки.

В мае на сайте британского онлайн-ретейлера Asos появились новые модели с телесными недостатками.

Одна пользовательница Twitter опубликовала подборку скриншотов со снимками новой коллекции. Ее впечатлило, что тела моделей, демонстрировавших вещи на сайте, не были отретушированы в фотошопе: у некоторых девушек на бедрах были видны растяжки, крупные родимые пятна и вены, у других — жировые складки и целлюлит.

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