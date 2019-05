Любимый дешевый бренд россиян показал новых моделей с изъянами

На сайте британского онлайн-ретейлера Asos появились новые модели с телесными изъянами. На это обратила внимание одна из пользовательниц Twitter.

Девушка под ник-неймом @badgaldegu опубликовала подборку скриншотов со снимками новой коллекции Asos. Ее впечатлило, что тела моделей, демонстрировавших вещи на сайте, не были отретушированы в фотошопе. Таким образом, у некоторых девушек на бедрах были видны растяжки, крупные родимые пятна и вены, у других — жировые складки и целлюлит.

«Спасибо, что показываете реальность», — поблагодарила пользовательница и отметила в публикации официальный аккаунт Asos.

Онлайн-ретейлер известен не только бодипозитивными рекламными кампаниями, но и инклюзивными коллекциями для представителей разных конфессий. Так, например, в апреле на сайте появилась модная одежда для мусульманских женщин: в частности, на Asos теперь доступны закрытые топы, брюки, макси-платья с длинными рукавами, хиджабы и абайи.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались всего 52 страны.

