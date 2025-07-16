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02:00, 16 июля 2025Россия

В России захотели вести учет домашних питомцев

ТАСС: В России хотят подготовить закон об учете домашних питомцев до 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В России задумали вести учет домашних питомцев. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Известно, что инициативу о ведении учета домашних животных рассчитывают разработать до мая 2026 года. За документ отвечают Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры России.

«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — добавили в Минприроды.

Ранее стало известно, что посетителям пляжей в России с 1 сентября запретят приводить с собой домашних животных за исключением собак-поводырей. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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