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08:50, 2 июля 2025Россия

Выгул домашних животных на пляжах запретят

Юрист Хаминский: С сентября выгул домашних животных на пляжах запретят
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России посетителям пляжей с первого сентября будет запрещено приводить с собой домашних животных за исключением собак-поводырей. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

При этом он указал, что запрет действует лишь на территории пляжей, а не на всей береговой черте водного объекта. По словам Хаминского, требование обусловлено тем, что приоритет в общественном месте имеют люди, в особенности — дети. Животные же могут напугать купающихся, укусить, справить нужду.

Данные изменения предусмотрены проектом приказа МЧС, который вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее юрист Анастасия Билялова сообщила, что за неправильную перевозку животных в машине водителям грозит штраф. По ее словам, при перевозке питомец должен быть надежно зафиксирован в салоне и не мешать управлению транспортным средством — не перекрывать водителю обзор и боковые зеркала.

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