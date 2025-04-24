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10:38, 24 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за неправильную перевозку животных в авто

Юрист Билялова: За неправильную перевозку животных в автомобиле грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Anton Kotlovskii / Unsplash

За неправильную перевозку животных в машине водителям грозит штраф. О наказании предупредила россиян юрист Анастасия Билялова, пишет «Прайм».

По словам специалистки, при перевозке питомец должен быть надежно зафиксирован в салоне и не мешать управлению транспортным средством — не перекрывать водителю обзор и боковые зеркала.

«Если просто перевозить питомца на коленях или на передней панели машины либо если животное просто перемещается по салону — это нарушение», — подчеркнула Билялова. За это россиян могут оштрафовать на 500 рублей.

Кошек, крыс, хомячков, птиц и некрупных собак лучше всего перевозить в специальных переносках или клетках. Их можно поставить на сиденье и зафиксировать ремнем безопасности. Для крупных собак нужно купить удерживающие устройства — они крепятся к подголовнику или к местам фиксации ремней безопасности.

Ранее россиян предупредили о наказании за грязные машины. По закону водитель обязан следить за чистотой регистрационных знаков — если они не видны, то положен штраф в 500 рублей.

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