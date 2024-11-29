Россиян предупредили о наказании за грязные машины

Юрист Билялова: россиянам на грязных машинах придется заплатить штраф

Россиянам на машинах с грязными фарами и регистрационными номерами придется заплатить штраф. О таком наказании предупредила автомобилистов юрист Анастасия Билялова, ее слова приводит «Москва 24».

По закону водитель обязан следить за чистотой регистрационных знаков, отметила эксперт. «За грязные фары и нечитаемый номер автомобиля можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей», — уточнила Билялова.

Если владелец авто загрязнил номера специально, чтобы их скрыть, ответственность будет строже. Для таких нарушителей размер взыскания может достигать 5000 рублей, а также есть риск лишиться водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

К ответственности также могут привлечь, если на дорожное покрытие отлетают куски грязи от колес. В этом случае придется заплатить штраф от 5000 до 10 тысяч рублей, подчеркнула юрист.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильную парковку машин во дворах жилых домов. Наказать могут водителей, которые поставили машину рядом с помойкой, среди зеленых насаждений или на месте для людей с инвалидностью.