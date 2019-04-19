Любимый дешевый бренд россиян принялся торговать мусульманской одеждой

На сайте британского онлайн-ретейлера Asos появилась модная одежда для мусульманских женщин. Об этом сообщает Mirror.

Интернет-магазин запустил в продажу товары из коллекции Verona Collection, специализирующейся на стильных религиозных нарядах. В частности, на Asos теперь представлены закрытые топы, брюки, макси-юбки и макси-платья с длинными рукавами, хиджабы и абайи (традиционное арабское женское платье с рукавами и без пояса — прим. «Ленты.ру»).

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«Наше сотрудничество с Asos — это огромный шаг для Verona и всей индустрии скромной моды. Мы тщательно готовили эту коллекцию вместе с Asos и воодушевлены возможностями, которые открываются перед нами», — прокомментировал глава бренда Хассан Моуджи (Hassan Mawji).

Моделью, снявшейся для Verona Collection и Asos, стала блогерка Аша Мохамуд (Asha Mohamud), которая пишет о психологии и косметических средствах.

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В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие масс-маркетные производители наиболее популярны в 171 стране мира. С помощью сервиса Keyword Explorer Tool, который определил, названия каких компаний пользователи чаще всего искали в сети, было установлено, что самый популярный бренд у россиян — Asos. Этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались всего 52 страны.

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