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05:29, 11 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об улучшении позиции российских частей у села в ДНР

Группировка «Восток» улучшила позиции у села Старомайорское в ДНР

Военнослужащие группировки «Восток» смогли нанести поражение ВСУ возле села Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР), что позволило улучшить позиции и занять более выгодные рубежи. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, на этом участке российской армии противостояла 123 бригада территориальной обороны ВСУ. Потери противника, как сообщил Гордеев, составили до 50 человек личного состава, БМП, самоходная артиллерийская установка Crub, буксируемая гаубица М777.

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