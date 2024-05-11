Российские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ

МО: российские десантники взяли крупный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Десантники из Новороссийска штурмом взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ», — указали в ведомстве.

Российские артиллеристы успешно подавили позиции противника и поразили пункты управления. «Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений пошли на штурм», — добавили в Минобороны.

Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца станут очень тяжелыми для украинской армии. Он отметил, что интенсивность боевых действий продолжает расти.