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06:04, 11 мая 2024Россия

В Ростовской области загорелась цистерна с топливом

Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции в Ростовской области
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

На железнодорожной станции «Куберле» в Ростовской области загорелась цистерна с топливом, пожар был локализован. Об этом 11 мая сообщило региональное МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. «Пожар локализован на 200 квадратных метрах. В тушении задействовано 52 сотрудника МЧС России, 15 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Ранее в Бийске оперативно ликвидировали пожар в Центральной городской больнице города. Пожарные спасли из опасной зоны 41 человека. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна шестого этажа семиэтажного здания больницы.

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      Маргарита Пименова
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