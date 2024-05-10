На Алтае эвакуировали несколько десятков человек из-за пожара в больнице

В ГУМЧС заявили об эвакуации 33 человек при пожаре в центральной больнице Бийска

В Бийске оперативно ликвидировали пожар в Центральной городской больнице города. Пожарные спасли из опасной зоны 41 человека, сообщает ГУМЧС по Алтайскому краю в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, пожар начался рано утром 10 мая. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна шестого этажа семиэтажного здания больницы. Пожарные оперативно нашли очаг возгорания, огонь распространился на 10 квадратных метров.

«Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасен 41 человек, эвакуировано 33 человека. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

На месте пожара работал 51 спасатель и 14 единиц техники. Причина случившегося уточняется, подчеркнули в ведомстве.

Ранее российскую детскую больницу эвакуировали из-за пожара. Инцидент произошел в Астрахани. Отмечается, что в районе медучреждения загорелся камыш.