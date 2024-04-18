Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 18 апреля 2024Россия

Российскую детскую больницу эвакуировали из-за пожара

В Астрахани из-за пожара эвакуировали детскую клиническую больницу
СюжетПожар в Воронеже

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Астрахани из-за пожара эвакуировали Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) имени Н.Н. Силищевой. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что в районе медучреждения загорелся камыш.

«Из-за сильного задымления администрацией ОДКБ имени Н.Н. Силищевой проведена эвакуация», — пояснил собеседник агентства.

Ранее в Воронеже произошел пожар в частном доме престарелых, спасателями были эвакуированы 52 человека. В МЧС разъяснили, что в результате происшествия никто из постояльцев не пострадал. Пожар удалось локализовать. К тушению пламени были привлечены 66 специалистов и 24 единицы техники.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат ВСУ прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника, и сдался в плен. Что было в послании?

      Названы сроки отключения отопления в Московской области

      МИД Германии вызвал посла России

      В США спрогнозировали прорыв и обрушение фронта ВСУ

      На Украине захотели восстановить энергосистему за счет российских активов

      Москву предупредили о шторме

      Русская «любовница» пропавшего немецкого миллиардера опровергла связь с ним

      Украина запросила аварийную помощь из Европы в связи с дефицитом электроэнергии

      Россиянка перестала ходить после одного совета врачей во время родов

      Назван разрушающий интеллект человека алкогольный напиток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше