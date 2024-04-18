Российскую детскую больницу эвакуировали из-за пожара

В Астрахани из-за пожара эвакуировали детскую клиническую больницу

В Астрахани из-за пожара эвакуировали Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) имени Н.Н. Силищевой. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что в районе медучреждения загорелся камыш.

«Из-за сильного задымления администрацией ОДКБ имени Н.Н. Силищевой проведена эвакуация», — пояснил собеседник агентства.

Ранее в Воронеже произошел пожар в частном доме престарелых, спасателями были эвакуированы 52 человека. В МЧС разъяснили, что в результате происшествия никто из постояльцев не пострадал. Пожар удалось локализовать. К тушению пламени были привлечены 66 специалистов и 24 единицы техники.